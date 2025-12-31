В Адыгее обесточенные соцобъекты подключили к дизельгенераторам

Десятки бригад работают в тяжелых условиях, сообщил глава региона Марат Кумпилов

Редакция сайта ТАСС

МАЙКОП, 31 декабря. /ТАСС/. Социальные объекты в Адыгее, оставшиеся без электричества из-за аварий на линиях электропередачи, спровоцированных сильным снегопадом, подключили к дизельгенераторам. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Марат Кумпилов.

"Десятки бригад - специалисты и спецтехника - работают в тяжелых условиях, но делают все возможное для подключения потребителей к энергоснабжению, а значит, во многих случаях, - и к теплоснабжению. Все соцобъекты подключены к дизельгенераторам, функционируют в штатном режиме", - написал Кумпилов.

Работы по ликвидации последствий непогоды не прекращались ни на минуту, подчеркнул глава республики. "Для очистки дорог и тротуаров мобилизована вся имеющаяся техника. Вновь обращаюсь с просьбой по возможности ограничить использование личных автомобилей. Важно не оставлять машины на обочинах и во всех непредназначенных для этого местах", - добавил Кумпилов.

Из-за непогоды введен режим ЧС в Майкопе и ряде районов Адыгеи. "Россети Юг" ранее сообщали, что высокий снежный покров, образовавшийся на дорогах, осложняет восстановление электричества в республике и соседнем Краснодарском крае.