В Запорожской области восстановили электроснабжение, нарушенное атакой ВСУ

Оперативные службы работают в штатном режиме, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 31 декабря. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение в Запорожской области, нарушенное атакой Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

"Электроснабжение населенных пунктов Запорожской области восстановлено. Благодарю энергетиков за слаженную работу, за самоотверженность и профессионализм! Оперативные службы работают в штатном режиме, продолжаем мониторинг ситуации", - написал он в своем Telegram-канале.

Балицкий выразил благодарность тем, кто в новогоднюю ночь обеспечивает благополучие жителей Запорожской области. "Надеюсь, что праздник Нового года будет для каждого теплым, мирным и в окружении близких людей", - отметил он.

Ранее глава региона сообщил, что ВСУ нанесли более 20 ударов по энергосистеме Запорожской области, в результате чего большая часть региона осталась без света.