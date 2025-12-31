Собянин сообщил о двух сбитых БПЛА, летевший на Москву

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Система ПВО сбила еще один беспилотник, летевший на Москву.

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал он в своем канале в мессенджере Max.

Это второй БПЛА, уничтоженный на подлете к столице.

