Собянин сообщил о двух сбитых БПЛА, летевший на Москву
Редакция сайта ТАСС
20:59
обновлено 21:38
МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Система ПВО сбила еще один беспилотник, летевший на Москву.
Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал он в своем канале в мессенджере Max.
Это второй БПЛА, уничтоженный на подлете к столице.
В новость внесены изменения (00:34 мск) - добавлена информация об очередном сбитом БПЛА.