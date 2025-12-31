На Сахалине произошло ощущаемое землетрясение магнитудой 4,0

Жители Северо-Курильска почувствовали толчки силой до 2 баллов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 января. /ТАСС/. Ощущаемое землетрясение магнитудой 4,0 зафиксировано на Сахалине, жители Северо-Курильска почувствовали толчки силой до 2 баллов. Об этом сообщила ТАСС начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

"Магнитуда сейсмособытия - 4,0, эпицентр в 60 км восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг располагался на глубине 60 км", - рассказала Семенова.

Тревога цунами не объявлялась.