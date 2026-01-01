В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев

ВОРОНЕЖ, 1 января. /ТАСС/. Режим опасности атаки БПЛА отменен на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев на своем канале в Max.

"Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал он.

Как сообщил губернатор, всего минувшей ночью дежурными силами ПВО над двумя муниципалитетами Воронежской области были обнаружены и уничтожены пять украинских БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.