В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Редакция сайта ТАСС
02:57
ВОРОНЕЖ, 1 января. /ТАСС/. Режим опасности атаки БПЛА отменен на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев на своем канале в Max.
"Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал он.
Как сообщил губернатор, всего минувшей ночью дежурными силами ПВО над двумя муниципалитетами Воронежской области были обнаружены и уничтожены пять украинских БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.