На Кубани при атаке БПЛА повреждены два частных дома

Никто не пострадал

КРАСНОДАР, 1 января. /ТАСС/. Два частных дома повреждены в результате атаки беспилотников ВСУ на Краснодарский край в новогоднюю ночь.

Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.

"В ночь с 31 декабря 2025 г. на 1 января 2026 г. из-за попытки БПЛА киевского режима атаковать гражданские объекты повреждения получили два частных дома в станице Северской. Обломками посекло крыши, выбило окна. Пострадавших нет, на месте работают оперативные и специальные службы", - говорится в сообщении.