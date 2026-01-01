ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Новый год и Рождество
Елка желаний
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествияВоенная операция на Украине

На Кубани при атаке БПЛА повреждены два частных дома

Никто не пострадал
Редакция сайта ТАСС
05:18

КРАСНОДАР, 1 января. /ТАСС/. Два частных дома повреждены в результате атаки беспилотников ВСУ на Краснодарский край в новогоднюю ночь.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.

"В ночь с 31 декабря 2025 г. на 1 января 2026 г. из-за попытки БПЛА киевского режима атаковать гражданские объекты повреждения получили два частных дома в станице Северской. Обломками посекло крыши, выбило окна. Пострадавших нет, на месте работают оперативные и специальные службы", - говорится в сообщении. 

УкраинаРоссияКраснодарский крайВоенная операция на Украине