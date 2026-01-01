Сальдо сравнил новогодний удар по мирным в Хорлах с одесским Домом профсоюзов

В Херсонской области при атаке БПЛА погибли 24 человека

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо © Алексей Коновалов/ ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 1 января. /ТАСС/. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сравнил атаку Вооруженных сил Украины с 24 погибшими с одесским Домом профсоюзов.

"Многие сгорели заживо. Погиб ребенок. Это преступление по своей сути - один ряд с одесским Домом профсоюзов", - написал он в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, по меньшей мере 24 человека погибли, 50 пострадали в результате атаки БПЛА на кафе и гостиницу в Херсонской области. Цифры уточняются.