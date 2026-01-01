В Волынской области более 100 тыс. жителей остались без света
06:24
МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Свыше 100 тыс. жителей Волынской области на западе Украины остались без электроэнергии из-за повреждений объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной администрации Иван Рудницкий.
"По информации [компании] "Волыньоблэнерго", отключен 103 341 абонент", - написал он в своем Telegram-канале.
В ночь на четверг в регионе работали сирены воздушной тревоги. Местные СМИ сообщали о взрывах в городе Луцке Волынской области.