В Волынской области более 100 тыс. жителей остались без света

Это связано с повреждением объектов критической инфраструктуры, заявил глава областной администрации Иван Рудницкий

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Свыше 100 тыс. жителей Волынской области на западе Украины остались без электроэнергии из-за повреждений объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной администрации Иван Рудницкий.

"По информации [компании] "Волыньоблэнерго", отключен 103 341 абонент", - написал он в своем Telegram-канале.

В ночь на четверг в регионе работали сирены воздушной тревоги. Местные СМИ сообщали о взрывах в городе Луцке Волынской области.