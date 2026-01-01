В Херсонской области госпитализировали пять детей после удара ВСУ

Большинство пострадавших находятся в Скадовской ЦРБ

ГЕНИЧЕСК, 1 января. /ТАСС/. Пять детей госпитализированы после удара, который Вооруженные силы Украины нанесли беспилотниками по гостинице и кафе в Хорлах Херсонской области в новогоднюю ночь.

Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко.

"По последней информации, госпитализированы 29 человек, среди них дети 2008, 2012, 2018, 2019 годов рождения. Большинство пострадавших находятся в Скадовской ЦРБ, троих отвезли в Чаплинскую ЦРБ", - сказал Василенко.

Ранее глава региона Владимир Сальдо сообщил, что в ночь на 1 января ВСУ тремя дронами ударили по месту на побережье Черного моря в Хорлах, где жители отмечали Новый год. По словам губернатора, один из БПЛА нес зажигательную смесь, из-за чего возник пожар. По предварительным данным, 24 человека погибли. Среди погибших один ребенок. Возбуждено уголовное дело о теракте.