В Улан-Удэ при возгорании на фуд-корте пострадали два человека

Еще 50 самостоятельно эвакуировались

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 1 января. /ТАСС/. В Улан-Удэ 2 человека обратились за медицинской помощью после возгорания на фуд-корте торгового центра, еще 50 самостоятельно эвакуировались. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

"Поступило сообщение о загорании масла во фритюрнице на третьем этаже, в фуд-корте торгового центра "Еврозона" в Улан-Удэ. Самостоятельно из здания эвакуировались 50 человек. Возгорание ликвидировано на одном квадратном метре. За медицинской помощью обратились двое мужчин", - сообщает ведомство.

Уточняется, что к тушению были привлечены 31 человек и 10 единиц техники.