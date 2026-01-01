Белгородскую область за сутки атаковали более 80 беспилотников ВСУ

При обстрелах погиб человек

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

БЕЛГОРОД, 1 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины использовали более 80 беспилотников при атаке на населенные пункты Белгородской области за прошедшие сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.

"В Белгородском округе поселок Малиновка, села Красный Октябрь и Ясные Зори атакованы восемью беспилотниками, три из которых сбиты и подавлены. В селе Красный Октябрь повреждено здание сельхозпредприятия, в селе Ясные Зори - помещение на территории одного из объектов, автомобиль и частный дом", - говорится в сообщении.

В Борисовском округе в районе хутора Красиво в результате удара дрона по машине ранен мужчина, пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в областную клиническую больницу. Населенные пункты Валуйского округа были атакованы с помощью 18 беспилотников.

Волоконовский округ атакован двумя беспилотниками, по Грайворонскому округу удары нанесли пять БПЛА. Над Корочанским округом системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа, Краснояружский округ атакован.

По Шебекинскому округу нанесены удары с помощью одного боеприпаса и 25 беспилотников. В результате атак ВСУ в округе погиб один человек, четверо получили ранения.