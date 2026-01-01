Над Хорлами продолжают летать дроны ВСУ

БПЛА мешают работе оперативных служб

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 1 января. /ТАСС/. Разведывательные дроны Вооруженных сил Украины продолжают летать над Хорлами в Херсонской области, затрудняя работу оперативных служб на месте удара по кафе и гостинице, где погибли 24 человека. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко.

"В Хорлах продолжают кружить вражеские дроны-разведчики. Сохраняется опасность, работа оперативных служб затруднена", - сказал Василенко