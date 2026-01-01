В Алтайском крае при пожаре в частном доме погибли три человека

По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения правил монтажа электрооборудования

БАРНАУЛ, 1 января. /ТАСС/. Пожар в частном доме произошел в селе Белово в Алтайском крае. Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС, погибли три человека.

"Площадь пожара составила около 40 кв. метров. На месте работали шесть человек личного состава на трех единицах техники. На месте происшествия обнаружены тела трех погибших: двоих мужчин и женщины", - говорится в сообщении.

На момент прибытия пожарных деревянное строение горело открытым пламенем. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования.