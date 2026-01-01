ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Альметьевске атака БПЛА вызвала пожар в резервуарном парке

Никто не пострадал
09:41

КАЗАНЬ, 1 января. /ТАСС/. Массовая атака БПЛА привела к возгоранию в резервуарном парке в городе Альметьевске в Татарстане. Погибших и пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе главы республики

"Сегодня в районе 8 утра был совершен массовый налет вражеских БПЛА по резервуарному парку в Альметьевске. В результате произошло возгорание. Погибших и пострадавших нет. Пожарные подразделения, оперативно прибывшие на место, устранили возгорание", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жизни и здоровью жителей ничего не угрожает. 

