В Татарстане пять человек получили травмы глаз от пиротехники в новогоднюю ночь

В их числе есть ребенок

КАЗАНЬ, 1 января. /ТАСС/. Пять человек, в том числе четырехлетняя девочка, получили травмы глаз из-за неосторожного обращения с петардами в новогоднюю ночь в Татарстане, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.

По данным ведомства, первый инцидент был зафиксирован 31 декабря. "Пострадал 32-летний мужчина, получил травму от петарды в глаз, отпущен на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

В ночь на 1 января в Республиканскую клиническую офтальмологическую больницу доставили еще троих: 36-летнего мужчину с гематомой век и эрозией роговицы, он госпитализирован; 73-летнюю женщину с термическим ожогом глаза и 43-летнюю женщину из поселка Аксубаево с контузией глазного яблока. Также в Детскую республиканскую клиническую больницу обратились с четырехлетней девочкой из села Высокая Гора, получившей ушиб глазного яблока.

В ведомстве напомнили, что с 25 декабря в Татарстане действует особый противопожарный режим, который запрещает использование пиротехники вблизи промышленных объектов, мест массового скопления людей и дорог. Режим будет действовать до 12 января.