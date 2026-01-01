В Калужской области из-за атаки БПЛА произошло возгорание на промпредприятии

ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Редакция сайта ТАСС
14:39

КАЛУГА, 1 января. /ТАСС/. Атака БПЛА привела к возгоранию на промышленном предприятии в Калужской области, пострадавших нет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владислав Шапша.

"В Людиново в результате атаки беспилотника произошло возгорание на промышленном предприятии. Пострадавших нет", - написал он.

По словам губернатора, на месте продолжают работать пожарные расчеты и специальные службы. 

