В Калужской области из-за атаки БПЛА произошло возгорание на промпредприятии

Никто не пострадал

Редакция сайта ТАСС

КАЛУГА, 1 января. /ТАСС/. Атака БПЛА привела к возгоранию на промышленном предприятии в Калужской области, пострадавших нет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владислав Шапша.

"В Людиново в результате атаки беспилотника произошло возгорание на промышленном предприятии. Пострадавших нет", - написал он.

По словам губернатора, на месте продолжают работать пожарные расчеты и специальные службы.