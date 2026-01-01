В Риме погиб один человек из-за взрывов петард в новогоднюю ночь

В числе раненых 68 несовершеннолетних

РИМ, 1 января. /ТАСС/. Один человек погиб и 283 человека получили ранения в результате взрывов пиротехники в Италии в ночь с 31 декабря на 1 января. Соответствующую статистику приводит МВД республики.

В 2026 году с серьезными травмами были госпитализированы 54 человека. Летальный случай зафиксирован в Риме, где 63-летний мужчина погиб от взрыва некачественной пиротехники.

В числе раненых 68 несовершеннолетних. Так, по данным МВД, ребенок 9 лет получил огнестрельное ранение в руку в городе Казерта под Неаполем, где есть традиция беспорядочной стрельбы в новогоднюю ночь.

По данным министерства, число пострадавших немного сократилось по сравнению с прошлым годом, когда ранения получили 309 человек.