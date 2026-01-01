В Сочи и Сириусе объявляли угрозу БПЛА

Жителей призывали сохранять спокойствие

СОЧИ, 1 января. /ТАСС/. Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов была объявлена на территории города-курорта Сочи и федеральной территории Сириус, сообщили мэр Сочи Андрей Прошунин и глава администрации федеральной территории Дмитрий Плишкин.

"На территории города Сочи объявлена угроза атаки БПЛА", - говорилось в Telegram-канале Прошунина.

Аналогичное сообщение в своем Telegram-канале опубликовал Плишкин, добавив, что все силы и средства готовы к отражению атаки. Он призывал жителей и гостей города сохранять спокойствие, отойти от окон и укрыться в безопасном месте.

Также об объявлении сигнала угрозы атаки БПЛА на территории Новороссийска, сообщил глава города Андрей Кравченко.

Позже Прошунин и Плишкин сообщили об отмене угрозы в Сочи и Сириусе.

В новость внесены изменения (19:10 мск) - добавлена информация об отмене опасности БПЛА.