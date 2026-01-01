В Петербурге прооперировали пострадавшего от фейерверка ребенка

Взрыв привел к повреждению сухожилий и нервов, отвечающих за сгибание пальцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 января. /ТАСС/. Врачи Петербурга прооперировали шестилетнего мальчика, у которого взорвался фейерверк в руке. Об этом сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.

"В отделении микрохирургии сосудистым хирургом проведена обработка раны и выполнена открытая репозиция, произведено установление металлостеосинтеза. Сложность случая заключалась в том, что повредились из-за взрыва сухожилия и нервы, отвечающие за сгибательные функции пальцев. Врачи произвели сложную операцию, ее исход дает оптимистический прогноз относительно дальнейшей работы конечности пациента", - говорится в сообщении.

Уточняется, что шестилетний мальчик был доставлен в клинику университета сразу после боя курантов. Около 00:30 мск во дворе дома на Московском шоссе у него в руке взорвался фейерверк.

Как отметили в пресс-службе, клиника Педиатрического университета продолжает работу в усиленном режиме, пациенты доставляются в основном после бытовых травм: ранений на кухнях или травм на улице.