Figaro: в Париже 125 человек задержали в новогоднюю ночь

В префектуре полиции Парижа подчеркнули, что ни один автомобиль не был подожжен на территории столицы за минувшую ночь

ПАРИЖ, 1 января. /ТАСС/. Полиция Парижа в новогоднюю ночь задержала 125 человек за акты насилия, вандализма и в связи с наркоторговлей. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на префектуру столичной полиции.

Среди них 33 человека были задержаны за умышленное насилие, 15 - за участие в деятельности группы лиц с целью совершения насилия или порчи имущества, 10 - за хранение психотропных веществ, 8 - за употребление наркотиков. Кроме того, 5 человек задержали за грубые оскорбления, 5 - за хранение взрывчатых веществ, еще 5 были задержаны на основании ранее выписанных в отношении них ордеров на арест. Самому младшему из задержанных 17 лет, самому старшему - 53.

В префектуре полиции Парижа подчеркнули, что ни один автомобиль не был подожжен на территории столицы за минувшую ночь. Также не зафиксировано поджогов городской инфраструктуры.

Министерство внутренних дел Франции привлекло к обеспечению безопасности в новогоднюю ночь 90 тыс. полицейских и жандармов. Из них порядка 10 тыс. несли дежурство на улицах Парижа и ближайших к нему пригородов. Глава ведомства Лоран Нуньес заявил, что дал поручение префектам "действовать жестко" в случае актов вандализма и насилия.