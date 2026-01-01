Rzeczpospolita: в аэропорту Варшавы задержали украинца с глушилкой радиосигнала

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Гражданин Украины Илья С. был задержан в Варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена после обнаружения у него устройства, которое подавляет радиосигнал. Об этом сообщила газета Rzeczpospolita.

По ее данным, задержание 23-летнего украинца произошло 26 декабря. Как утверждает издание, молодой человек регулярно по несколько часов в день проводил на территории аэропорта. Отмечается, что обнаруженное устройство работает на частотах, выделенных для авиационной связи.

По данным варшавской прокуратуры, украинцу вменяются "действия, представляющие угрозу безопасности воздушного транспорта". Суд польской столицы постановил арестовать молодого человека на один месяц. Сам Илья С. не смог внятно объяснить назначение устройства и давал противоречивые показания о роде своих занятий - он представлялся то военнослужащим, то бизнесменом и заявлял о постоянном проживании в Канаде.