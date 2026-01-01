В Сочи обломки БПЛА повредили многоквартирный дом

Пострадавших и пожара на месте происшествия нет

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС, архив

СОЧИ, 1 января. /ТАСС/. Обломки беспилотных летательных аппаратов обнаружены на территории города-курорта Сочи и федеральной территории Сириус, сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что военные пресекли попытку атаки ВСУ на город, уничтожив вражеский БПЛА. Пострадавших в Сочи нет. На улице Сухумское шоссе в Хосте в многоквартирном доме обломки дронов повредили окна в квартире на седьмом этаже, на прилегающей территории разбросаны осколки. Пожара нет.

Как отметил мэр, организуется работа, чтобы быстро привести все в порядок и помочь жильцам восстановить остекление. Прошунин также попросил жителей не выкладывать видео с места происшествия.