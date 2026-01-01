В Тюменской области в ДТП погибли два человека

Еще пятеро пострадали

ТЮМЕНЬ, 1 января. /ТАСС/. В ДТП с участием двух легковых автомобилей на 45-м км трассы Тюмень - Каменка в Тюменской области погибли два человека. Травмы получили еще пять человек, включая трех детей, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

"Lada Kalina и Toyota Camry столкнулись сегодня на 45-м километре автодороги Тюмень - Каменка - граница Свердловской области. <…> В Ладе ехали родители и их 11-летний сын, а также двое друзей мальчика в возрасте 11 и 12 лет. Водитель и пассажирка Лады, муж и жена в возрасте 43 лет, погибли. Дети получили ранения, они доставлены в больницу. Травмированы водитель и пассажирка Тойоты в возрасте 60 и 54 лет", - говорится в сообщении.

Предварительно, Lada боком вынесло на встречную полосу, что привело к ДТП. Движение осуществляется в реверсивном режиме. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. "Погибшая семейная пара являлась многодетной, без родителей остались трое детей", - добавили в сообщении.