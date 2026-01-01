СК установит причастных к преступлениям ВСУ в нескольких регионах России

По данным Следственного комитета РФ, из-за атак вооруженных формирований Украины пострадали жители Московской, Херсонской и Белгородской областей, ЛНР, ДНР, а также Краснодарского края

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Следственный комитет установит причастных к преступлениям вооруженных формирований Украины на территории нескольких регионов России, в результате которых пострадали мирные жители. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственный комитет будет расследовать преступные действия украинских вооруженных формирований в ряде регионов России. <…> Следователи СК России установят обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в Белгородской области в результате целенаправленных ударов ВСУ по автомобилям погибли четыре человека. Кроме этого, вследствие атак на регион пострадали 16 мирных жителей. В Донецкой Народной Республике из-за киевской агрессии ранены трое мужчин и две женщины, а в Луганской Народной Республике дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль на выезде из Сватово, в результате чего пострадали два человека.

Кроме того, в Херсонской области вследствие атаки БПЛА на легковой автомобиль погиб пятилетний ребенок, мужчина и две женщины получили множественные ранения. В Краснодаре и Туапсе в результате атаки беспилотника пострадали четверо мирных жителей. Также вследствие падения беспилотника в Волоколамском муниципальном округе Московской области пострадал мужчина.