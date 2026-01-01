Бастрыкин потребовал доклад по делу об осквернении мемориала в Ленобласти

Подозреваемый по делу задержан, сообщили в пресс-службе СК РФ

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об осквернении мужчиной мемориала в городе Кириши Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Как пояснили в СК, в СМИ и соцмедиа появилась информация о том, что ранее судимый мужчина потушил снегом Вечный огонь на мемориале в память о павших бойцах в годы Великой Отечественной войны. "По данному факту следственными органами СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение, повреждение либо осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России). <…> Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Ленинградской области Сазину С. Т. представить доклад о ходе расследования уголовного дела", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что подозреваемый по делу задержан.