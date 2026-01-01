В Перу из-за столкновения у золотодобывающего рудника погибли три человека

Группа людей попыталась проникнуть в шахту без разрешения, охрана рудника открыла по ним огонь, сообщили в правоохранительных органах

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 января. /ТАСС/. По меньшей мере три человека погибли в результате столкновения между охраной золотодобывающей шахты и группой людей, которые пытались проникнуть на территорию рудника, расположенного в провинции Патас на севере Перу. Об этом сообщила радиостанция RPP со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По предварительным данным, группа людей попыталась проникнуть в шахту без разрешения. Охрана рудника открыла по ним огонь.

После инцидента власти получили информацию о семи пропавших без вести, но впоследствии они были обнаружены живыми.

В провинции Патас распространена незаконная добыча полезных ископаемых. В мае прошлого года власти Перу временно вводили в регионе комендантский час и приостанавливали работу всех расположенных там рудников из-за похищения и убийства 13 рабочих. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации.