В Адыгее 59 тыс. жителей остаются без света из-за непогоды

По данным энергетиков число абонентов без электричества к концу дня сократится до 34 тыс. человек

Редакция сайта ТАСС

МАЙКОП, 1 января. /ТАСС/. Энергоснабжение нарушено для 59 тыс. жителей Адыгеи из-за последствий сильного снегопада, сообщил глава республики Марат Кумпилов.

"По данным энергетиков, продолжающих свою работу во восстановлению коммуникаций, число абонентов без электричества к концу сегодняшнего дня сократится до 34 тыс. человек" - написал он в своем Telegram-канале.

Кумпилов добавил, что в пятницу на расчистку улиц Майкопа от снега выйдут сотрудники всех органов власти и администрации главы республики, работники организаций социальной сферы, молодежный актив и студенты.

"Дал поручение мобилизовать актив регионального отделения партии "Единая Россия", Народного фронта, молодежных организаций и патриотических объединений с целью оказания помощи всем нуждающимся, особенно пенсионерам", - подчеркнул глава региона.

Из-за непогоды введен режим ЧС в Майкопе и ряде районов Адыгеи. "Россети Юг" ранее сообщали, что высокий снежный покров, образовавшийся на дорогах, осложняет восстановление электричества в республике и соседнем Краснодарском крае.