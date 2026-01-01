Собянин: силы ПВО уничтожили еще пять БПЛА на подлете к Москве
Редакция сайта ТАСС
01 января, 20:53
МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили еще пять беспилотников, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Силами ПВО Минобороны уничтожены четыре БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал он в Мах.
Позже Собянин сообщил об отражении атаки еще одного беспилотника.
Всего за новогоднюю ночь и вечер 1 января на подлете к Москве уничтожено 34 БПЛА.
В новость внесены изменения (00:44 мск) - увеличилось количество сбитых дронов.