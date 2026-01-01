ТАСС: за новогоднюю ночь и 1 января на подлете к Москве сбили 34 БПЛА

С 19:00 мск до 21:18 мск,уничтожили 25 беспилотников, летевших на столицу

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Суммарно за новогоднюю ночь и вечер 1 января системой ПВО были сбиты 34 беспилотника, летевших на Москву.

Согласно сообщениям в Telegram-канале мэра столицы Сергея Собянина, опубликованным с 23:55 мск 31 декабря до 03:50 мск 1 января, ПВО уничтожила девять БПЛА на подлете к Москве. Вечером в первый день наступившего 2026 года, с 19:00 мск до 21:18 мск, градоначальник заявил, что сбиты еще 25 беспилотников, летевших на столицу.