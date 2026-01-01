В Дагестане не менее семи человек пострадали от взрывов петард

В Буйнакске мужчине оторвало кисти рук

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 2 января. /ТАСС/. Не менее семи человек пострадали от взрывов петард в новогоднюю ночь в Дагестане. Одному мужчине оторвало обе кисти рук, сообщили в ГУ МЧС по республике.

"По предварительной информации экстренных служб, зафиксировано не менее семи случаев. Наиболее серьезный инцидент произошел в Буйнакске, куда вечером был доставлен мужчина 1985 года рождения с полным травматическим отрывом обеих кистей рук в результате минно-взрывной травмы. Его состояние стабилизировано и не угрожает жизни", - говорится в сообщении.

В поселке Ленинкент с травмой глаза госпитализирован подросток 2007 года рождения. На улице в Махачкале серьезные повреждения пальцев и ожоги получил мальчик 2015 года рождения, на улице Гамидова взрывом травмирована кисть у мальчика 2011 года рождения. В поселке Семендер в результате одного инцидента пострадали сразу четверо детей.

Все были госпитализированы в республиканскую офтальмологическую больницу.

Также с рваными ранами кистей в городскую клиническую больницу №1 доставлены двое взрослых мужчин.