В Приморье при пожаре в многоквартирном доме погибли три человека

Тела погибших были обнаружены в ходе тушения

ВЛАДИВОСТОК, 2 января. /ТАСС/. Тела двух мужчин и женщины обнаружили пожарные во время тушения возгорания в частично нежилом многоквартирном одноэтажном доме в селе Галенки Октябрьского района Приморского края. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

"Сегодня утром в селе Галенки произошло возгорание в частично не жилом многоквартирном одноэтажном доме, в результате которого погибли двое мужчин и женщина, личности которых устанавливаются. Тела погибших были обнаружены в ходе тушения. Пожар был ликвидирован на площади около 25 кв. м", - говорится в сообщении.

Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара для установления причины и всех обстоятельств пожара. Прокуратура Приморского края взяла проверку на контроль.

"В результате происшествия погибли 37-летний и 58-летний мужчины, а также 62-летняя женщина. Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств произошедшего, ход и результаты доследственной проверки", - сказано в сообщении.