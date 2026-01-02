В Якутии при пожаре в частном доме погибли трое детей

Также умерли двое взрослых

ЯКУТСК, 2 января. /ТАСС/. Пожарные обнаружили тела пяти человек, в том числе трех детей, во время тушения возгорания в двухэтажном частном доме в селе Сунтар Сунтарского района в Якутии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия).

"В ходе тушения пожара обнаружены пять погибших, в том числе трое детей. Площадь пожара составила 24 квадратных метров. На тушение привлекались шесть человек и две единицы техники республиканской пожарной охраны. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи. Нюрбинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) начал процессуальную проверку по факту обнаружения тел.