В Якутии двое детей отравились угарным газом

Несовершеннолетние играли в гараже, где стоял заведенный автомобиль

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 2 января. /ТАСС/. Два ребенка госпитализированы в Якутске в результате отравления угарным газом. Несовершеннолетние играли в гараже, где стоял заведенный автомобиль, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Саха (Якутия).

"В Якутске из частного дома по улице Мастахская госпитализированы двое детей 2016 и 2018 г. р., которые отравились угарным газом, играя в гараже, где стоял заведенным автомобиль", - говорится в сообщении.

Идет процессуальная проверка.