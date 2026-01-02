TMZ: дочь актера Томми Ли Джонса нашли мертвой

Причина смерти неизвестна, отметил портал

НЬЮ-ЙОРК, 2 января. /ТАСС/. Дочь американского актера Томми Ли Джонса Виктория найдена мертвой в отеле в Калифорнии. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники.

По данным портала, сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело Виктории в отеле в Сан-Франциско рано утром 1 января. Как уточнила порталу полиция, сотрудники прибыли в отель около 04:00 (примерно 15:00 мск) по сообщению об обнаружении тела Виктории.

Уточняется, что на место происшествия прибыл судебно-медицинский эксперт и провел расследование. Причина смерти пока остается неизвестной.