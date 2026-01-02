На Урале при пожаре в садовом доме погибли два человека

За медицинской помощью обратились четверо

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 января. /ТАСС/. Пожар в садовом доме и надворных постройках произошел в Серове Свердловской области. Два человека погибли, четверо обратились за медицинской помощью, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

"В Серове в СНТ "Юбилейный" сгорели садовый дом и надворные постройки на площади 53 кв. м. В ходе тушения пожара были обнаружены два человека без признаков жизни, четыре человека обратились за медицинской помощью", - сказано в сообщении.

Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем. Пожар был ликвидирован чуть более, чем за два часа. К тушению привлекались девять специалистов и две единицы техники.