В Мурманской области женщину унесло течением во время айс-флоатинга

Следователи завели уголовное дело

МУРМАНСК, 2 января. /ТАСС/. Женщина пропала во время группового айс-флоатинга (купание в утепленных плавучих гидрокостюмах) в акватории реки Тулома в Мурманской области. Заведено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили в следственном управлении СК по региону.

"В вечернее время 1 января в следственный орган поступило сообщение о безвестном исчезновении женщины 1968 года рождения, занимавшейся групповым айс-флоатингом в акватории реки Туломы", - сказано в сообщении.

В управлении заявили, что ее унесло течением, место нахождения женщины не установлено. Следственный отдел по Кольскому району СУ СК России по региону завел уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

На месте работают следователи, устанавливаются обстоятельства произошедшего.