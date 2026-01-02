В Кузбассе на действующем складе Wildberries обрушилась крыша

Есть пострадавшие, сообщили в экстренных службах

КЕМЕРОВО, 2 января. /ТАСС/. Обрушение крыши произошло на открытом месяц назад складе Wildberries в городе Юрге Кемеровской области. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Обрушилась крыша в зоне разгрузки на действующем складе Wildberries в городе Юрге Кемеровской области, площадь уточняется. Есть пострадавшие", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МЧС по региону подтвердили ТАСС информацию о произошедшем ЧП, однако в ведомстве подробности не привели. По данным пресс-службы, подразделения МЧС выезжали на вызов, но их помощь не потребовалась.

В начале декабря 2025 года компания Wildberries сообщала о вводе в эксплуатацию первой очереди логистического центра в Кузбассе. При полном вводе объекта в эксплуатацию площадь комплекса достигнет 100 тыс. кв. м, а вместимость - более 23 млн единиц товара. Сроки полного ввода объекта в эксплуатацию не уточняются.