В Карачаевске многоквартирные дома остались без отопления

Причиной стала авария

Редакция сайта ТАСС

ЧЕРКЕССК, 2 января. /ТАСС/. Авария привела к отключению теплоснабжения в многоквартирных домах в Карачаевске. Об этом сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

"Сегодня ночью в Карачаевске в результате аварии в системе теплоснабжения зафиксировано снижение давления, что привело к отключению системы отопления в многоквартирных домах. На место оперативно прибыли аварийные и экстренные службы", - написал Темрезов в своем Telegram-канале.

По его словам, специалисты теплоснабжающей организации продолжают работу по выявлению и устранению возможного прорыва для стабилизации системы и недопущения повторных сбоев. Сейчас давление восстанавливается, в ряде домов отопление возобновлено.

"По моему поручению для координации работ работает городской оперативный штаб, который контролирует ситуацию и принимает необходимые меры для скорейшего восстановления теплоснабжения. Специалисты проводят обследование оборудования и сетей, уточняют масштаб повреждений и причины технического сбоя. Совместно с администрацией городского округа держим ситуацию на особом контроле", - добавил Темрезов.