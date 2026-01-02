В Херсоне поврежден объект теплогенерации
09:57
МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Один из объектов теплогенерации получил повреждение в подконтрольном Киеву Херсоне. Об этом сообщил глава подчиняющейся Киеву областной военной администрации Александр Прокудин.
"Возможны перебои с теплоснабжением в городе", - добавил он в Telegram-канале. Другие подробности Прокудин не привел.
В ночь на пятницу в подконтрольных украинским властям районах Херсонской области объявлялась воздушная тревога.