В Новгородской области без света остаются более 2 тыс. человек

Причиной стал обрыв линий электропередачи из-за обильных снегопадов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 января. /ТАСС/. Более 2 тыс. человек остаются без света в Новгородской области после обрывов линий электропередачи из-за обильных снегопадов. Для них организована доставка генераторов, топлива и воды. Об этом сообщили в группе главного управления МЧС по региону во "ВКонтакте".

"С 28 декабря в Новгородской области наблюдаются массовые перебои с электроэнергией. В трех округах введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация". На данный момент без света остаются более 2 тысяч человек. Организована доставка генераторов, топлива для них и воды", - сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что для борьбы с последствиями непогоды в регионе организовали линию по вопросам первоочередного жизнеобеспечения. Кроме того, в округах, где введен режим ЧС, приведены в готовность 4 пункта временного размещения вместимостью 477 человек. Обращений с просьбой о размещении в них пока не поступало.