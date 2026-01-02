В Тюменской области трое детей пострадали в ДТП

Предварительно, один человек погиб

ТЮМЕНЬ, 2 января. /ТАСС/. Столкновение трех автомобилей произошло на 173-м км федеральной автодороги Тюмень - Омск в Тюменской области. Предварительно, один человек погиб, трое детей ранены. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

"Предварительно, в столкновении трех автомобилей погиб человек, ранены трое детей", - сказано в сообщении.

Из-за ДТП частично ограничено движение на 173-м километре федеральной автодороги Тюмень - Омск в Омутинском округе Тюменской области - оно осуществляется в реверсивном режиме.