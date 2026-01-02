"Страна": одессит выстрелил в лицо сотруднику ТЦК из газового пистолета

Официально в военкомате ситуацию не комментировали

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Двое жителей Одессы повредили служебный автобус территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), один из них выстрелил в лицо сотруднику ТЦК из газового пистолета. Об этом сообщило издание "Страна".

Издание опубликовало кадры с инцидентом. На них видно, как один из мужчин подбегает к автобусу ТЦК и стреляет в человека, находящегося внутри автобуса. Официально в местном военкомате ситуацию пока не комментировали.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. В украинских соцсетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с представителями ТЦК в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники ТЦК активизируют рейды по общественным местам, хватают мужчин и заталкивают в свои микроавтобусы. Такой способ мобилизации прозвали "бусификацией". При этом нередко жители Украины вступают в прямой конфликт с сотрудниками ТЦК.