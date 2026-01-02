В Литве у магистрального газопровода на НПЗ нашли артиллерийский снаряд

Прибывшие на место происшествия саперы вывезли опасную находку на уничтожение

ВИЛЬНЮС, 2 января. /ТАСС/. Предмет, похожий на артиллерийский снаряд, обнаружен в Мажейкском районе Литвы около магистрального газопровода, проходящего по территории Мажейкского нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщил противопожарно-спасательный департамент при МВД республики.

"На заводской территории при проверке магистрального газопровода был обнаружен предмет, похожий на артиллерийский снаряд. Он находился в 15 м от газопровода", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия саперы вывезли опасную находку на уничтожение.

Единственный в странах Балтии нефтеперерабатывающий завод в городе Мажейкяй находится в управлении дочерней компании Orlen Lietuva польского нефтяного концерна Orlen. В 2024 году Orlen Lietuva была крупнейшим налогоплательщиком Литвы. В государственный бюджет она внесла €522,9 млн.