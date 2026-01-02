Суд запретил продажу галлюциногенных алтайских мухоморов через сайт

На ресурсе размещена информация с предложением покупки сушеных грибов, в том числе в виде биологических активных добавок, говорится в тексте судебного решения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Останкинский суд Москвы запретил сайт по продаже алтайских мухоморов по иску Роспротребнадзора, представители которого заявили об опасности этого продукта для здоровья граждан. Об этом говорится в тексте судебного решения, с которым ознакомился ТАСС.

"Административное исковое заявление удовлетворить. Признать информацию, размещенную в сети "Интернет" <...>, запрещенной к распространению. Решение суда в части признания информации, размещенной в сети "Интернет", запрещенной к распространению, подлежит немедленному исполнению", - говорится в документе.

Согласно документу, на сайте опубликована информация, распространение которой в Российской Федерации запрещено. Там размещена информация с предложением покупки сушеных грибов (мухоморов), в том числе в виде биологических активных добавок неопределенному кругу потребителей, среди которых несовершеннолетние.

При этом мухоморы включены в перечень ядовитых и несъедобных грибов Госкомсанэпиднадзора и запрещены к провозу через границу стран-участниц Таможенного союза, в который входит Россия.

Сбор и продажа мухоморов получили распространение в Алтайском крае. Их употребление вызывает изменение сознания, галлюцинации и иные психические эффекты. В то же время сбор и продажа таких грибов, согласно законодательству РФ, преступлением не являются.