В Апшеронском районе ввели режим ЧС

Без электроснабжения остаются 28 тыс. человек

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Около 28 тыс. человек остаются без электроснабжения в Апшеронском районе Краснодарского края, действует режим ЧС. Об этом сообщил в Telegram-канале глава района Алексей Передереев.

"Всего без электроснабжения находятся около 28 тысяч человек. В ночь на 1 января был введен режим чрезвычайной ситуации", - написал он.

Поясняется, что частичные отключения света сохраняются в Апшеронском, Хадыженском и Нефтегорском городских поселениях, а также в Тверском, Новополянском и Нижегородском сельских поселениях. Полностью без света и связи остаются Отдаленное, Куринское, Кабардинское и Мезмайское сельские поселения.

Передереев также сообщил, что все основные автодороги, кроме дороги в сельское поселение Отдаленное в Апшеронском районе, удалось расчистить. "На расчистку дорог задействовано 19 единиц техники ООО "ДорМост" и 35 единиц техники от поселений. По информации "ДорМост", все основные дороги расчищены, движение свободно. Затор наблюдается только на дороге в Отдаленное сельское поселение; ее расчистка в данный момент ведется", - сказано в сообщении главы района.