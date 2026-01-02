Решение взыскать компенсацию за отравление людей во Льгове признали законным

Она составляет более 30 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Первый кассационный суд общей юрисдикции признал законным решение взыскать более 30 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда с фигуранта дела об отравлении шаурмой в городе Льгове Курской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курской области обратилось в суд в защиту интересов одной из потерпевших с иском к ИП Фаезову М. Т. о возмещении ущерба, компенсации морального вреда в размере 30 000 рублей в результате причинения вреда здоровью в связи с пищевым отравлением от употребления некачественного продукта. Суд взыскал с ответчика в пользу потерпевшей денежные средства, оплаченные за товар в размере 75 рублей, компенсацию морального вреда в заявленном истцом размере 30 000 рублей и штраф в размере 15 037 рублей. С выводами суда первой инстанции согласился суд апелляционной инстанции. Первый кассационный суд общей юрисдикции не нашел оснований для отмены или изменения принятых судебных решений", - сказали в пресс-службе.

По версии следствия, в сентябре 2023 года девушка купила шаурму в киоске во Льгове Курской области. Она почувствовала себя плохо после того, как съела фаст-фуд, вызвала бригаду скорой медицинской помощи, которая доставила ее в районную больницу. В связи с ухудшением состояния девушку госпитализировали в областную больницу, где, несмотря на принятые врачами меры, она умерла. Со схожими симптомами после потребления в пищу приобретенной в том же месте шаурмы обратились более 20 человек.

По результатам ПЦР-тестирования у пострадавших зарегистрирована токсикоинфекция, причиной которой послужил стафилококк. В связи со случаями отравления Роспотребнадзор приостановил деятельность торговой точки. По факту смерти девушки возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы задержали в Курске четырех уроженцев Республики Таджикистан - владельца торгового киоска, в котором потерпевшие приобретали продукцию, а также трех сотрудников - двух поваров и помощника повара.

По итогам рассмотрения уголовного дела один из фигурантов - Мансуршох Фаезов - был приговорен к четырем годам и девяти месяцам лишения свободы. Также суд назначил поварам и помощнику Шахриеру Фаезову и Парвизу Алимардонзоду наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы в колонии общего режима вместо 2,5 года, а Дилбар Санговой - в виде 3 лет 3 месяцев условно вместо 2,5 года условного наказания.