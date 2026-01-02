В Псковской области произошли отключения сетевых объектов

Причиной стали сильные снегопады

ПСКОВ, 2 января. /ТАСС/. Сильные снегопады привели к отключению сетевых объектов в Псковской области. В аварийно-восстановительных работах задействованы 70 бригад энергетиков филиала "Россети Северо-Запад", сообщил в мессенджере Max губернатор региона Михаил Ведерников.

"Сильные снегопады стали причиной отключений электросетевых объектов в области. Филиал "Россети Северо-Запад" работает в особом режиме. На аварийно-восстановительных работах задействовано 70 бригад и 53 единицы техники. Подключено 20 резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) общей мощностью 406 кВт", - сказано в сообщении.

Губернатор добавил, что котельная в деревне Вязье Дедовичского района подключена к генератору. Для ускорения восстановительных работ планируют привлечь дополнительные бригады МЧС и подрядных организаций.