В Пензенской области в ДТП погиб один человек

Пострадали трое, среди них ребенок

Редакция сайта ТАСС

ПЕНЗА, 2 января. /ТАСС/. В Пензенской области два автомобиля столкнулись днем 2 января на автодороге в Сердобском районе. В ДТП один человек погиб, еще трое пострадали, сообщили в Госавтоинспекции региона.

ДТП произошло около 13:00 мск на 66-м километре автодороги Пенза - Балашов - Михайловка. Столкнулись Škoda и "Лада Гранта". "В результате происшествия пассажир автомобиля "Лада Гранта", женщина 1986 года рождения, от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Водитель "Лады" и второй пассажир - девочка 2014 года рождения - были госпитализированы с травмами. Кроме того, пострадала пассажир Škoda - женщина 1996 года рождения.

Проводится проверка.