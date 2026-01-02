В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Глава региона Александр Гусев также сообщил об угрозе непосредственного удара БПЛА на территории Россошанского района

ВОРОНЕЖ, 2 января. /ТАСС/. Угроза атаки БПЛА объявлена на территории Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев.

"Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона также сообщил об угрозе непосредственного удара БПЛА на территории Россошанского района.

"Россошанский район - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.