В Найроби обрушилось строящееся здание

Люди оказались под завалами, сообщило кенийское подразделение Красного Креста
13:39

НАЙРОБИ, 2 января. /ТАСС/. Строящееся здание обрушилось на юге Найроби. На месте ведутся поисково-спасательные работы, сообщило в X кенийское подразделение Красного Креста.

По данным неправительственной организации, инцидент произошел рано утром. Что стало причиной обрушения, пока остается неизвестным.

Район оцеплен, на месте ведутся поисково-спасательные работы силами различных ведомств и организаций, добавили в Красном Кресте. О жертвах в настоящее время не сообщается. 

